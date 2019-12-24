Дослідження показало, чому українцям цікаво навчатися цифровій грамотності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українці прагнуть покращувати цифрові навички аби розширити свої можливості на ринку праці. І навпаки, українці не бажають навчатися цифровим навичкам виключно через людський фактор. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан передає кореспондент УНН.
"Чому людям цікаво навчатися: не відставати від сучасних технологій, розширити свої можливості і конкурентоспроможність на ринку праці. А причини неактуальності, завжди причини людські – в мене немає на це часу, я вважаю, що я це знаю або мені це не актуально", - пояснила вона.
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, в Україні більшості людям не вистачає знань з онлайн-безпеки та фактчекінгу, для того аби почувати себе в інтернеті у безпеці.