Исследование показало, почему украинцам интересно учиться цифровой грамотности

"Почему людям интересно учиться: не отставать от современных технологий, расширить свои возможности и конкурентоспособность на рынке труда. А причины неактуальности, всегда причины человеческие - у меня нет на это времени, я считаю, что я это знаю или мне это не актуально", - пояснила она.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, в Украине большинству людей не хватает знаний по онлайн-безопасности и фактчекингу, для того чтобы чувствовать себя в интернете в безопасности.