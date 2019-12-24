Исследование показало, почему украинцам интересно учиться цифровой грамотности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинцы стремятся улучшать цифровые навыки чтобы расширить свои возможности на рынке труда. И наоборот, украинцы не хотят учиться цифровым навыкам исключительно из-за человеческого фактора. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан передает корреспондент УНН.
"Почему людям интересно учиться: не отставать от современных технологий, расширить свои возможности и конкурентоспособность на рынке труда. А причины неактуальности, всегда причины человеческие - у меня нет на это времени, я считаю, что я это знаю или мне это не актуально", - пояснила она.
Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.
Напомним, в Украине большинству людей не хватает знаний по онлайн-безопасности и фактчекингу, для того чтобы чувствовать себя в интернете в безопасности.