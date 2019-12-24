Кабмін запустить Національну програму цифрової грамотності вже в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 21 січня уряд запустить Національну програму цифрової грамотності. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців, передає кореспондент УНН.
"Ми запускаємо 21 січня курс – це буде найкращий курс у світі, ми дослідили курси, які є в усіх країнах. І коли ви побачите, який рівень цифрової грамотності у нас, і який в Європі... Ви побачите наш продукт і зрозумієте, що ми зможемо вирости дуже швидко", - зазначив він.
Як раніше повідомлялося в УНН, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.
Нагадаємо, в Україні 47% населення висловило бажання отримати цифрові навички.