Кабмин запустит Национальную программу цифровой грамотности уже в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине 21 января правительство запустит Национальную программу цифровой грамотности. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев, передает корреспондент УНН.
"Мы запускаем 21 января курс - это будет лучший курс в мире, мы исследовали курсы, которые есть во всех странах. И когда вы увидите, какой уровень цифровой грамотности у нас, и который в Европе... Вы увидите наш продукт и поймете, что мы сможем вырасти очень быстро", - отметил он.
Как ранее сообщалось в УНН, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование.
Напомним, в Украине 47% населения выразило желание получить цифровые навыки.