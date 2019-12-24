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Отримати цифрову освіту хочуть 47% українців – дослідження

Отримати цифрову освіту хочуть 47% українців – дослідження

Київ • УНН

 • 9936 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 47% населення висловили бажання отримати цифрові навички. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.

“Скільки людей взагалі зацікавлені в навчанні цифровими навичками — 47%, це менше половини. Переважно це молодь у віці 18-29 років, діти і особи з вадами слуху”, — зазначила Іонан.

За результатами дослідження, у 13,7% населення взагалі відсутнє бажання навчатися цифровим навичкам.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.

Українські Національні Новини

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