Отримати цифрову освіту хочуть 47% українців – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні 47% населення висловили бажання отримати цифрові навички. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.
“Скільки людей взагалі зацікавлені в навчанні цифровими навичками — 47%, це менше половини. Переважно це молодь у віці 18-29 років, діти і особи з вадами слуху”, — зазначила Іонан.
За результатами дослідження, у 13,7% населення взагалі відсутнє бажання навчатися цифровим навичкам.
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.