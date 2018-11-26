Оприлюднені переговори моряків РФ під час захоплення українських кораблів

У спілкуванні між собою російські офіцери обговорюють деталі захоплення кораблів, послідовність, пропонують розстріляти їх, доповідають, що очікують на прибуття 10 бійців спецназу, повідомляють координати місця знаходження себе та місць спроби атаки на українські кораблі, заявляють про серйозні пошкодженя, отримані двома суднами під час раптового зіткнення між собою, обурюються, що не можуть дістатися до українських катерів через їхню маневреність.

Також у розмовах зазначається, що один із російських кораблів під час захоплення плавзасобу ВМС України навмисно відкрив вогонь на ураження. Водночас під час діалогу один із російських офіцерів наголошує, що “операція” перебуває на контролі у Москві.

“Це оперативна група капітан Басова. Москва уточнює, хто здійснив “навал” (таран українського буксиру — ред.)? ПСКР “Дон”, — говорять між собою російські моряки.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.