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Опубликованы переговоры моряков РФ при захвате украинских кораблей

Опубликованы переговоры моряков РФ при захвате украинских кораблей

Киев  •  УНН

 • 194465 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook обнародовал радиоперехват разговоров российских военных моряков во время преследования и захвата трех украинских судов, передает УНН.

В разговоре между собой российские офицеры обсуждают детали захвата кораблей, последовательность, предлагают расстрелять их, сообщают, что ожидают прибытия 10 бойцов спецназа, сообщают координаты места нахождения себя и мест попытки атаки на украинские корабли, заявляют о серьезных повреждений, полученных двумя судами при внезапном столкновении между собой, возмущаются, что не могут добраться к украинским катерам из-за их маневренности.

Также в разговорах отмечается, что один из российских кораблей во время захвата плавсредства ВМС Украины намеренно открыл огонь на поражение. В то же время во время диалога один из российских офицеров подчеркивает, что "операция" находится на контроле в Москве.

"Это оперативная группа капитан Басова. Москва уточняет, кто совершил "навал" (таран украинского буксира - ред.)? ПСКР "Дон", - говорят между собой российские моряки.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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