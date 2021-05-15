ООС: сьогодні вже шість ворожих порушень "режиму тиші"

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"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ. З початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - додали у штабі.

Деталі

За даними пресцентру ООС, зокрема, 15 травня ворог два рази відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Широкине. Біля Мар'їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі населеного пункту Гладосове один раз зі станкових протитанкових гранатометів.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Міністр оборони України Андрій Таран 12 травня заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, сьогодні можна говорити про відвід усього 4 тисяч військових з даної ділянки.