ООС: сегодня уже шесть вражеских нарушений "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С начала текущих суток, 15 мая, на Донбассе, зафиксировано шесть вражеских нарушений режима прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций ВСУ. С начала этих суток, 15 мая, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - сообщили в штабе.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.
Детали
По данным пресс-центра ООС, в частности, 15 мая враг два раза открывал огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного.
Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Широкино. У Марьинки оккупанты два раза открывали огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а в районе населенного пункта Гладосово один раз со станковых противотанковых гранатометов.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
Дополнение
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Министр обороны Украины Андрей Таран 12 мая заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.