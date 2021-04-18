ООС: сьогодні вже п'ять ворожих обстрілів, у тому числі з заборонених мінометів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано 5 ворожих порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС, передає УНН.

Цитата:

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у прессцентрі.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі.

Деталі

За даними пресцентру, зокрема 18 квітня неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине, як вказано, російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Реакція української сторони

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Доповнення

За даними пресцентру ООС, за минулу добу, 17 квітня, бойовики 17 разів порушили "режим тиші", був один поранений.

Додамо, останнім часом на Сході спостерігається загострення ситуації. Станом на 16 квітня, за даними Президента, з початку року загинуло 30 українських воїнів.

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