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ООС: сегодня уже пять вражеских обстрелов, в том числе с запрещенных минометов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 5 вражеских нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС, передает УНН.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра, в частности 18 апреля недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино, как указано, российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия.

Реакция украинской стороны

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, за минувшие сутки, 17 апреля, боевики 17 раз нарушили "режим тишины", был один раненый.

Добавим, в последнее время на Востоке наблюдается обострение ситуации. По состоянию на 16 апреля, по данным Президента, с начала года погибло 30 украинских воинов.

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