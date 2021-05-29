ООС: сьогодні чотири ворожих обстріли, серед них - з 120-мм мінометів і ПТРК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З початку поточної доби, 29 травня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано чотири ворожих обстрілів, зокрема і цивільної інфраструктури прифронтового населеного пункту. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
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"У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.
Деталі
За даними пресцентру, 29 травня, зокрема, неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. "Постраждалих внаслідок обстрілу немає", - додали у штабі.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Доповнення
28 травня окупанти у зоні ООС обстріляли селище Північне з ПТРК.