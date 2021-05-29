ООС: сьогодні чотири ворожих обстріли, серед них - з 120-мм мінометів і ПТРК

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"У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - повідомили у штабі.

Деталі

За даними пресцентру, 29 травня, зокрема, неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. "Постраждалих внаслідок обстрілу немає", - додали у штабі.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Доповнення

28 травня окупанти у зоні ООС обстріляли селище Північне з ПТРК.