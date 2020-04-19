ООС: бойовики здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська все ж здійснили обстріл позицій українських бійців із застосуванням міномету поблизу Пісків. Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС у Facebook, передає УНН.
"Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська, не зважаючи на світле свято Воскресіння Христового, все ж один раз підступно порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили у штабі.
Так, на зухвалу провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.
Повідомляється, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.
Як повідомлялося в УНН, 18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів троє наших героїв зазнали поранень.