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ООС: бойовики здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Пісків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська все ж здійснили обстріл позицій українських бійців із застосуванням міномету поблизу Пісків. Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС у Facebook, передає УНН.

"Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська, не зважаючи на світле свято Воскресіння Христового, все ж один раз підступно порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82-мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили у штабі.

Так, на зухвалу провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

Повідомляється, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Як повідомлялося в УНН, 18 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів троє наших героїв зазнали поранень. 

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