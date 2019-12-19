ООС: бойовики не порушували "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку доби бойовики не порушували режим тиші. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Сьогодні, 19 грудня, російсько-окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Станом на 12:00, ворожих обстрілів в бік наших позицій не зафіксовано", - зазначив він.
Нагадаємо, 18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.