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Оновлений каталог продуктів харчування для української армії: обіцяють рибу без голови та ковбасу лише найвищої якості

Київ • УНН

 • 33960 перегляди

«Державний оператор тилу» та Міноборони оновили каталог, за яким у другому півріччі будуть закуповувати продукти харчування для Збройних сил України. Зокрема розширено асортимент круп, риби, консервів та спецій, консервовані фрукти частково будуть замінені на свіжі. Адже в каталог додали фрукти раннього, середнього та пізнього термінів достигання

"Державний оператор тилу" та Міноборони оновили каталог, за яким у другому півріччі будуть закуповувати продукти харчування для Збройних сил України. Деякі позиції в каталозі замінили, до деяких прописали додаткові вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДОТ.

Деталі

Зазначається, що розширено асортимент круп, риби, консервів та спецій, консервовані фрукти частково будуть замінені на свіжі. Вони будуть доповнені різними видами спецій, круп, риби та консервів.  Адже в каталог додали фрукти раннього, середнього та пізнього термінів достигання.

До деяких категорій продуктів були прописані додаткові вимоги:

  • кисломолочні продукти тепер мають ширший вибір відсотків жирності;
  • борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси лише найвищої якості;
  • риба закуповуватиметься лише без голови для раціоналізації ціни за продукт.

Водночас з переліку прибрали деякі продукти. Зокрема, крупу саго, осетра, спаржу.

Внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові. Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата

- розповіла директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

Нагадаємо

"Державний оператор тилу" змінив деякі умови тендерів та оголосив торги із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ на друге півріччя загальною вартістю майже 22,5 мільярди гривень.

На деяких колишніх постачальників продуктів харчування є заява у правоохоронні органи щодо перешкоджання діяльності ЗСУ – Жумаділов08.05.24, 13:59 • 23143 перегляди

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