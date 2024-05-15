Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Обновленный каталог продуктов питания для украинской армии: обещают рыбу без головы и колбасу только самого высокого качества
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардепЭксклюзив
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
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Обновленный каталог продуктов питания для украинской армии: обещают рыбу без головы и колбасу только самого высокого качества
"Государственный оператор тыла" и Минобороны обновили каталог, по которому во втором полугодии будут закупать продукты питания для Вооруженных сил Украины. В частности расширен ассортимент круп, рыбы, консервов и специй, консервированные фрукты частично будут заменены на свежие. Ведь в каталог добавили фрукты раннего, среднего и позднего сроков созревания
В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне предупреждений ВС ВСУ о скоростной цели
ВС ВС Украины предупредили о скоростной цели, направляющейся к Днепру, и призвали жителей города укрыться.
Боррель: закон об "иноагентах" негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС
Принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" негативно влияет на ее прогресс на пути к вступлению в ЕС, и власти должны отозвать этот закон и осуществить необходимые реформы, изложенные в 9 шагах ЕС.
Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий
"Суспільне Мовлення" не получало никаких жалоб или штрафов за якобы нарушение правил Евровидения относительно alyona alyona в футболке "Free Azovstal Defenders".
Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ
Послы ЕС согласились запретить четыре российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета" - на всей территории ЕС за распространение российской пропаганды.
Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых
Российские обстрелы в Харьковской области привели к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе трех женщин и мужчины, которые работали в амбулатории, и вызвали разрушение гражданской инфраструктуры.
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
Кабинет Министров должен отстранить и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура от исполнения обязанностей на время расследования уголовного дела против него по факту злоупотребления служебным положением.
В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольную пророссийскую ячейку, которая работала на организацию Виктора Медведчука "Другая Украина", распространяла антиукраинские пропагандистские видеоролики и координировала свою деятельность с ФСБ России.
Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны
Некоторые российские пехотные группы вошли в Волчанск Харьковской области, тяжелые бои продолжаются.
НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу
НАТО раскритиковало принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" как шаг в сторону от европейской и евроатлантической интеграции.