Обновленный каталог продуктов питания для украинской армии: обещают рыбу без головы и колбасу только самого высокого качества

"Государственный оператор тыла" и Минобороны обновили каталог, по которому во втором полугодии будут закупать продукты питания для Вооруженных сил Украины. Некоторые позиции в каталоге заменили, к некоторым прописали дополнительные требования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДОТ.

Детали

Отмечается, что расширен ассортимент круп, рыбы, консервов и специй, консервированные фрукты частично будут заменены на свежие. Они будут дополнены различными видами специй, круп, рыбы и консервов. Ведь в каталог добавили фрукты раннего, среднего и позднего сроков созревания.

К некоторым категориям продуктов были прописаны дополнительные требования:

кисломолочные продукты теперь имеют более широкий выбор процентов жирности;

мука, макароны, рыбные консервы и колбасы только самого высокого качества;



рыба будет закупаться только без головы для рационализации цены за продукт.



В то же время из перечня убрали некоторые продукты. В частности, крупу саго, осетра, спаржу.

Внесенные изменения в каталог будут способствовать улучшению качества питания, которое получают военные. Мы добавили важные позиции, которые напрямую влияют на вкусовые свойства блюд. В то же время удалили позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в сумме суточной выдачи на одного солдата - рассказала директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова.

Напомним

"Государственный оператор тыла" изменил некоторые условия тендеров и объявил торги по закупке продуктов питания для ВСУ на второе полугодие общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен.

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