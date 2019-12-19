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Омбудсмен Денісова закликала свого тайського колегу допомогти ув'язненим українцям

Омбудсмен Денісова закликала свого тайського колегу допомогти ув'язненим українцям

Київ • УНН

 • 13287 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з головним омбудсменом Королівства Таїланд Віддхаватом Раджатануном закликала його допомогти ув’язненим українцям. Про це Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“В ході обговорення співпраці між офісами наголосила на важливості дотримання прав 21 українського громадянина, що перебувають у тайських в’язницях. Зокрема, акцентувала увагу на тому, що необхідно в невідкладному порядку вирішити питання надання кваліфікованого лікування деяким нашим громадянам”, — написала Денісова.

У цьому зв’язку омбудсмен повідомила, що найближчим часом звертатиметься до тайського колеги з проханням розв’язати це питання, а у випадку, якщо відповідна меддопомога не зазначена у переліку — “знайти інші доступні шляхи вирішення цієї проблеми”.

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“Подякувала (тайським представникам — ред) за сприяння захисту прав та надання необхідної медичної допомоги громадянам України, що перебувають у виправному закладі Кlong Prem, — В’ячеславу Хлєбці та Ярославі Яновському, які стали жертвами торгівлі людьми”, — написала Денісова.

Вона також додала, що працівники тайського офісу омбудсмена оперативно відреагували — відвідали українців та з’ясували всі проблеми, що їх турбували: “Зокрема, завдяки цьому, одному з них (українців — ред) було вчасно проліковано зуби”.

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Під час візиту Денісова також подякувала в особі омбудсмена його Величності Королю Таїланду Рамі Х, за попереднє помилування та зменшення термінів ув’язнення громадянам України у 2019 році з нагоди його коронації.

“У свою чергу Віддхават Раджатанун погодився уточнити можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування наших громадян”, — зазначила омбудсмен.

Уповноважений ВРУ наголосила, що досі не була укладена Угода про передачу засуджених осіб між двома державами. А тому сторони домовилися об’єднати зусилля, “аби вирішити цю проблему в найкоротші терміни”.

Нагадаємо, Денісова повідомила про понад 1 млрд грн заборгованості за “лікарняні”.

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