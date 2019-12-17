Денісова обговорила порядок розгляду скарг ув'язнених в Ізраїлі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в рамках робочого візиту до Ізраїлю зустрілась із Державним Контролером та омбудсменом Ізраїлю паном Матаньяху Енглманом. Під час зустрічі вони обговорили порядок розгляду скарг громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Ізраїлю, що подані в особистому порядку. Про це Денісова написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Розповіла про реалізацію Національного превентивного механізму в Україні, а також про порядок розгляду скарг осіб, які утримуються в місцях несвободи", - написала Омбудсмен.
Зі свого боку омбудсман Ізраїлю проінформував, що їх установа також розглядає скарги громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Ізраїлю, що подані в особистому порядку.
Денісова запросила ізраїльських колег завітати до України задля продовження обміну досвідом, а також зазначила, що Офіс Омбудсмена України нещодавно підтвердив "статус А" — найвищий статус повної відповідності Паризьким принципам ООН.
"Висловила вдячність за запрошення ізраїльської сторони взяти участь у конференції з захисту прав людини з нагоди відзначення 50-річчя отримання Державним Контролером мандату омбудсмена, яка запланована на 2021 рік", - написала Денісова.
Нагадаємо, як повідомляла раніше Денісова, відвідати Ізраїль не змогли майже шість тисяч українців.