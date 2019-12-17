Денісова обговорила порядок розгляду скарг ув'язнених в Ізраїлі українців

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в рамках робочого візиту до Ізраїлю зустрілась із Державним Контролером та омбудсменом Ізраїлю паном Матаньяху Енглманом. Під час зустрічі вони обговорили порядок розгляду скарг громадян України, які утримуються в пенітенціарних установах на території Ізраїлю, що подані в особистому порядку. Про це Денісова написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.