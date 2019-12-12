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Олена Зеленська мовою жестів побажала українській збірній перемог на Дефлімпіаді

Олена Зеленська мовою жестів побажала українській збірній перемог на Дефлімпіаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Дружина Президента України Олена Зеленська побажала на мові жестів перемог та високих результатів українським спортсменам на зимовій Дефлімпіаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви презентуєте нашу державу на світових спортивних аренах, – це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами", – зазначила Олена Зеленська.

Своє відеозвернення вона записала мовою жестів до початку зимових Дефлімпійських ігор, які цього року відбудуться 12-21 грудня в Італії. 

"Зимова Дефлімпіада – 2019 стане знаковою для української команди, яка вже вп’яте відстоюватиме на змаганнях честь держави. Адже саме на іграх в Італії збірна відзначить 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових Дефлімпіадах", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що до Італії від України поїдуть 34 спортсмени – 15 жінок та 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна в історії участі України у зимових Дефлімпіадах. Загалом у Дефлімпіаді візьмуть участь понад 1 тис. спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу та буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 з них.

Національна команда братиме участь у п’ятьох із шести видів спорту, що представлені на зимовій Дефлімпіаді-2019: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноубординг та шахи. Причому у сноубордингу та шахах дефлімпійці України змагатимуться вперше.

"На останніх Дефлімпійських іграх – 2015 спортсмени показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши до четвірки найсильніших команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши вісім медалей, серед яких п’ять срібних і три бронзових", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, дружина Президента України Олена Зеленська ініціює приєднання України до "Партнерства Біарріц" з утвердження гендерної рівності.

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