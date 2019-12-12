Елена Зеленская языком жестов пожелала украинской сборной побед на Дефлимпиаде

"Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, - это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами!", - отметила Елена Зеленская.

Свое видеообращение она записала языком жестов к началу зимних Дефлимпийских игр, которые в этом году состоятся 12-21 декабря В Италии.

"Зимняя Дефлимпиада - 2019 станет знаковой для украинской команды, которая уже в пятый раз будет отстаивать на соревнованиях честь государства. Ведь именно на играх в Италии сборная отметит 20-летний юбилей участия украинских спортсменов с нарушениями слуха в зимних Дефлимпиадах", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в Италию от Украины поедут 34 спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах. Всего в Дефлимпиаде примут участие более 1 тыс. спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира и будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них.

Национальная команда будет участвовать в пяти из шести видов спорта, представленных на зимней Дефлимпиаде-2019: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноубординг и шахматы. Причем в сноубординге и шахматах дефлимпийцы Украины будут соревноваться впервые.

"На последних Дефлимпийских играх - 2015 спортсмены показали лучший результат за всю зимнюю дефлимпийскую историю Украины, войдя в четверку сильнейших команд мира по общему количеству наград и завоевав восемь медалей, среди которых пять серебряных и три бронзовых", - добавили в пресс-службе.

Напомним, супруга Президента Украины Елена Зеленская инициирует присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" по утверждению гендерного равенства.