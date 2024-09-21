Окупанти здійснили 322 удари по Запорізькій області
Київ • УНН
Агресор завдав 322 удари по 8 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудар та атаки безпілотників. Зафіксовано 55 повідомлень про руйнування, але серед мирних жителів немає постраждалих.
За добу терористи завдали 322 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Відтак, ворожі сили здійснили авіаційний удар по П’ятихатках, а 157 безпілотників атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
Крім того, 15 обстрілів РСЗВ відбулися в Гуляйполі, Роботиному, Левадному та Новоандріївці. Загалом зафіксовано 149 артобстрілів.
Надійшло 55 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, проте серед мирних жителів немає постраждалих.
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