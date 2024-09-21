Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области
Киев • УНН
Агрессор нанес 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары и атаки беспилотников. Зафиксировано 55 сообщений о разрушениях, но среди мирных жителей нет пострадавших.
За сутки террористы нанесли 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Следовательно, вражеские силы осуществили авиационный удар по Пятихаткам, а 157 беспилотников атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
Кроме того, 15 обстрелов РСЗО произошли в Гуляйполе, Роботино, Левадном и Новоандреевке. Всего зафиксировано 149 артобстрелов.
Поступило 55 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.
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