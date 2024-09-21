Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области

За сутки террористы нанесли 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Следовательно, вражеские силы осуществили авиационный удар по Пятихаткам, а 157 беспилотников атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Кроме того, 15 обстрелов РСЗО произошли в Гуляйполе, Роботино, Левадном и Новоандреевке. Всего зафиксировано 149 артобстрелов.

Поступило 55 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.

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