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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области

Оккупанты осуществили 322 удара по Запорожской области

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 04:50  •  8021 просмотра

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Агрессор нанес 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары и атаки беспилотников. Зафиксировано 55 сообщений о разрушениях, но среди мирных жителей нет пострадавших.

За сутки террористы нанесли 322 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Следовательно,  вражеские силы осуществили авиационный удар по Пятихаткам, а 157 беспилотников атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Кроме того, 15 обстрелов РСЗО произошли в Гуляйполе, Роботино, Левадном и Новоандреевке. Всего зафиксировано 149 артобстрелов.

Поступило 55 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако среди мирных жителей нет пострадавших.

У Запоріжжі стався вибух у лікарні, постраждав пацієнт20 сентября 2024, 12:50 • 10714 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе