Окупанти завдали 402 удари по 11 населеним пунктам Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 402 удари. Використовувалися авіація, безпілотники, РСЗВ та артилерія, пошкоджено інфраструктуру.
За добу сили агресора завдали 402 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Окупанти здійснили 7 авіаційних ударів по таких населених пунктах, як Новоандріївка, Мала Токмачка, Білогір'я, Темирівка, Левадне та Новодарівка.
Додатково, 245 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Війська терористів також використали реактивні системи залпового вогню, обстрілявши Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку восьми разами.
Артилерійськими обстрілами ворог накрив Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Внаслідок ударів надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
На щастя, серед мирних жителів постраждалих не зафіксовано.
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