Оккупанты нанесли 402 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 402 удара. Использовались авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия, повреждена инфраструктура.
За сутки силы агрессора нанесли 402 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Оккупанты совершили 7 авиационных ударов по таким населенным пунктам, как Новоандреевка, Малая Токмачка, Белогорье, Темировка, Левадное и Новодаровка.
Дополнительно, 245 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. Войска террористов также использовали реактивные системы залпового огня, обстреляв Новоданиловку, Роботино и Малую Токмачку восемью разами.
Артиллерийскими обстрелами враг накрыл Лобково, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. В результате ударов поступило 41 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
К счастью, среди мирных жителей пострадавших не зафиксировано.
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