Окупанти за добу обстріляли близько 25 населених пунктів Харківщини: постраждали чотири людини

ukenru
19:41 • 38837 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 89788 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112676 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114782 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229266 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155669 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146271 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132507 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121677 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134797 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110540 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52549 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45635 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47163 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229266 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384707 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440064 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448467 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357926 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112676 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130318 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124522 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98398 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107682 перегляди
Актуальне
Окупанти за добу обстріляли близько 25 населених пунктів Харківщини: постраждали чотири людини

Окупанти за добу обстріляли близько 25 населених пунктів Харківщини: постраждали чотири людини

Київ • УНН

 • 30473 перегляди

За минулу добу російська армія обстріляла близько 25 населених пунктів Харківської області, в результаті чого чотири людини отримали поранення.

Армія рф минулої доби атакувала приблизно 25 населених пунктів Харківської області. Обстрілювали з РСЗВ та артилерії, а також масовано вдаряли керованими авіабомбами. Внаслідок ворожих обстрілів чотири людини отримали поранення. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп'янськ, Петропавлівка

- написав Синєгубов у соцмережах.

Деталі

За його словами, 20 лютого, близько 3:00, ворог обстріляв с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі та будівля кафе. Як повідомляється, ніхто не постраждав.

О 21:00 ворог вдарив по с. Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок. 

Також о 18:45 війська рф обстріляли із РСЗВ околиці смт. Золочів. За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді. Постраждалих немає.

О 18:40 завдано масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп‘янську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, без госпіталізації

- розповів Синєгубов.

Крім того,  о 17:45 ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Окупанти влучили в приватне домоволодіння. З-під завалів рятувальники деблокували 74-річну жінку -їй була надана меддопомога в лікарні. За словами Синєгубова, о 22:05 ворог повторно обстріляв цей будинок. Постраждалі відсутні.

О 11.30 окупанти артилерією обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство, автівки. Постраждалих немає.

О 10:00 в с. Вільхуватка, Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє. Пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні. 

О 10:00 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.  

О 9:30 ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років

- повідомив голова ОВА.

Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених20.02.24, 08:25 • 28307 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
bohodukhivБогодухів
chuhuivЧугуїв
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60