Окупанти за добу обстріляли близько 25 населених пунктів Харківщини: постраждали чотири людини
Київ • УНН
За минулу добу російська армія обстріляла близько 25 населених пунктів Харківської області, в результаті чого чотири людини отримали поранення.
Армія рф минулої доби атакувала приблизно 25 населених пунктів Харківської області. Обстрілювали з РСЗВ та артилерії, а також масовано вдаряли керованими авіабомбами. Внаслідок ворожих обстрілів чотири людини отримали поранення. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка, Куп'янськ, Петропавлівка
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За його словами, 20 лютого, близько 3:00, ворог обстріляв с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі та будівля кафе. Як повідомляється, ніхто не постраждав.
О 21:00 ворог вдарив по с. Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок.
Також о 18:45 війська рф обстріляли із РСЗВ околиці смт. Золочів. За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді. Постраждалих немає.
О 18:40 завдано масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп‘янську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку, без госпіталізації
Крім того, о 17:45 ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Окупанти влучили в приватне домоволодіння. З-під завалів рятувальники деблокували 74-річну жінку -їй була надана меддопомога в лікарні. За словами Синєгубова, о 22:05 ворог повторно обстріляв цей будинок. Постраждалі відсутні.
О 11.30 окупанти артилерією обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство, автівки. Постраждалих немає.
О 10:00 в с. Вільхуватка, Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє. Пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні.
О 10:00 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
О 9:30 ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років
Армія рф 43 рази обстріляла Херсонщину, двоє поранених20.02.24, 08:25 • 28307 переглядiв