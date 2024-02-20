Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  201380 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  179212 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  299964 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  354831 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  277697 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  286855 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  342369 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  310662 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243625 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

За минувшие сутки российская армия обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения.

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Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие

Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.

Война •   •  19804 просмотра
Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области ночью уничтожили вражеский беспилотник "шахед", в регионе фиксировали обстрелы со стороны российских войск из артиллерии.

Война •   •  17625 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии

Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших

За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.

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Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших

Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

За минувшие сутки российские войска 43 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков и беспилотников, ранив двух человек; уничтожен один вражеский "шахед".

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Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.

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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам

На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.

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На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто

россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно сбили все 23 ударных беспилотника, запущенные Россией в ночь на 20 февраля.

Война •   •  22163 просмотра
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"

На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.

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На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб

Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.

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Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства