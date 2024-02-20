Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека

Армия рф за прошедшие сутки атаковала примерно 25 населенных пунктов Харьковской области. Обстреливали из РСЗО и артиллерии, а также массированно ударяли управляемыми авиабомбами. В результате вражеских обстрелов четыре человека получили ранения. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Петропавловка, Кисловка и др. Авиаудары нанесли по н.п. Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка, Купянск, Петропавловка - написал Синегубов в соцсетях.

Детали

По его словам, 20 февраля, около 3:00, враг обстрелял с. Катериновка Купянского района. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, автомобили и здание кафе. Как сообщается, никто не пострадал.

В 21:00 враг ударил по с. Липцы Харьковского района. Горел частный двухэтажный жилой дом и напротив одноэтажный жилой дом.

Также в 18:45 войска рф обстреляли из РСЗО окрестности пгт. Золочев. По словам Синегубова, в результате обстрела были повреждены окна в частном доме и окна в хозяйственной постройке. Пострадавших нет.

В 18:40 нанесены массированные удары управляемыми авиабомбами по г. Купянску. Повреждены многоэтажка, частный дом. Ранена женщина, без госпитализации - рассказал Синегубов.

Кроме того, в 17:45 враг обстрелял КАБами с. Ольховатка Купянского района. Оккупанты попали в частное домовладение. Из-под завалов спасатели деблокировали 74-летнюю женщину - ей была оказана медпомощь в больнице. По словам Синегубова, в 22:05 враг повторно обстрелял этот дом. Пострадавшие отсутствуют.

В 11.30 оккупанты артиллерией обстреляли с. Александровка Богодуховского района. Получило повреждения фермерское хозяйство, автомобили. Пострадавших нет.

В 10:00 в с. Ольховатка, Купянского района была повреждена подстанция. Электроснабжение в поселке отсутствует. Пожаров не было. Пострадавшие и погибшие отсутствуют.

В 10:00 в г. Купянск в результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 9:30 враг обстрелял из артиллерии г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие. Пострадали два гражданских сотрудника охраны: мужчины 37 и 35 лет - сообщил председатель ОВА.

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