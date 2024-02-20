Оккупанты за сутки обстреляли около 25 населенных пунктов Харьковщины: пострадали четыре человека
За минувшие сутки российская армия обстреляла около 25 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего четыре человека получили ранения.
Армия рф утром ударила по Сумщине: произошел пожар, есть погибшие
Российская армия атаковала Новослободскую общину в Сумской области 20 февраля, вызвав пожар в жилом доме и гибель двух человек.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", враг бил из артиллерии
Силы противовоздушной обороны в Николаевской области ночью уничтожили вражеский беспилотник "шахед", в регионе фиксировали обстрелы со стороны российских войск из артиллерии.
Запорожская область подверглась 435 вражеским обстрелам, двое погибших
За минувшие сутки в результате 435 обстрелов со стороны армии россии в Запорожской области погибли два человека.
Армия рф 43 раза обстреляла Херсонскую область, двое раненых
За минувшие сутки российские войска 43 раза обстреляли Херсонскую область из артиллерии, минометов, танков и беспилотников, ранив двух человек; уничтожен один вражеский "шахед".
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 405 тысячам
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла более 404 950 человек личного состава, 6503 танка, 338 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.
На Днепропетровщине обломки дронов повредили три дачных дома и 2 авто
Обломки сбитых иранских беспилотников повредили 3 дома и 2 автомобиля в Днепропетровской области Украины.
россия ночью атаковала ракетами и дронами: Воздушные Силы сбили все запущенные 23 "шахеда"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно сбили все 23 ударных беспилотника, запущенные Россией в ночь на 20 февраля.
На фронте произошло 81 боевое столкновение - Генштаб
По данным Генерального штаба, украинские войска отбили 81 боестолкновение на нескольких фронтах.
Сегодня День Героев Небесной Сотни: как украинцы будут чтить память погибших участников Революции Достоинства
20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни - 107 погибших участников Революции Достоинства 2014 года, которые выступили против решения президента-беглеца януковича отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и европейского выбора Украины.