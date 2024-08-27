Окупанти з "Градів" обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: загинув літній чоловік
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Марганець Дніпропетровської області з РСЗВ "Град". Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, знищено гараж.
російська війська обстріляли з РСЗВ "Град" Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік, повідомив голвоа ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Марганці Нікопольського району загинула людина. Ворог обстріляв місто з РСЗВ "Град". Обірвав життя 65-річного чоловіка
За його словами, внаслідок обстрілу знищений гараж.
Інформація уточнюється, додав голова ОВА.
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