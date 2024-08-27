Оккупанты из «Градов» обстреляли Марганец на Днепропетровщине: погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Марганец Днепропетровской области из РСЗО «Град». В результате атаки погиб 65-летний мужчина, уничтожен гараж.
российские войска обстреляли из РСЗО «Град» Марганец Днепропетровской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Марганце Никопольского района погиб человек. Враг обстрелял город из РСЗО «Град». Оборвал жизнь 65-летнего мужчины
По его словам, в результате обстрела уничтожен гараж.
Информация уточняется, добавил председатель ОВА.
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