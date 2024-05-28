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Окупанти наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту: кількість бойових зіткнень зросла до 108

Київ • УНН

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Російські війська посилили обстріли вздовж усієї лінії фронту - кількість бойових зіткнень зросла до 108, на даний час бої ще тривають на 18 ділянках.

Надвечір російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту. Кількість бойових зіткнень зросла до 108. На даний час бої ще тривають на 18 ділянках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск і дають рішучу відсіч загарбникам 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку від початку доби російські окупанти шість разів атакували наші позиції. Дві штурмові дії ворога тривають в районі Вовчанська. Агресор не припиняє застосовувати керовані авіаційні бомби, ворожа авіація робить смертоносні пуски із території російської федерації без входу у повітряний простір України. Ще чотири КАБи було випущено по Вовчанську і три по Бугаївці із напрямку Шебекіно. Мала Данилівка зазнала двох ударів КАБами із напрямку Білгорода.

На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

Втрати ворога від початку доби на даному напрямку становлять: 35 осіб, знищено одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.

На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито усі 16 атак російських окупантів. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник проявляє активність в районі Білогорівки. Кількість бойових дій тут зросла до восьми. Захисники України наразі відбили 7 ворожих атак, ще одна продовжується. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник шість разів намагався покращити своє тактичне положення. Всі ворожі спроби просунутися вперед підрозділами Сил оборони успішно відбито. По Дружківці терористи скинули одну КАБ.

10 з 25 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Сокіл.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Вісім відбито, одне ще триває.

На Времівському напрямку російські загарбники не полишають спроб потіснити наші підрозділи в районі Старомайорського. П’ять атак окупантів українські воїни відбили, одна ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

Від початку доби агресор вперто намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра. Загалом тут зафіксовано 10 бойових зіткнень. Ще один бій триває в районі Олешківські Піски.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, додали у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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