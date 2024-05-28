Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108
Киев • УНН
российские войска усилили обстрелы вдоль всей линии фронта - количество боевых столкновений возросло до 108, в настоящее время бои еще продолжаются на 18 участках.
К вечеру российские оккупационные войска нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта. Количество боевых столкновений возросло до 108. В настоящее время бои еще продолжаются на 18 участках, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск и дают решительный отпор захватчикам
На Харьковском направлении с начала суток российские оккупанты шесть раз атаковали наши позиции. Два штурмовых действия врага продолжаются в районе Волчанска. Агрессор не прекращает применять управляемые авиационные бомбы, вражеская авиация делает смертоносные пуски с территории российской федерации без входа в воздушное пространство Украины. Еще четыре КАБы было выпущено по Волчанску и три по Бугаевке с направления Шебекино. Малая Даниловка подверглась двум ударам КАБами с направления Белгорода.
На Купянском направлении противник 19 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. 17 завершились неудачно для врага, два штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.
Потери врага с начала суток на данном направлении составляют: 35 человек, уничтожена одна артиллерийская система, поврежден один танк, вражеский автотранспорт и артсистема.
На Лиманском направлении украинскими защитниками отражены все 16 атак российских оккупантов. Потерь позиций не допущено.
На Северском направлении противник проявляет активность в районе Белогоровки. Количество боевых действий здесь возросло до восьми. Защитники Украины пока отбили 7 вражеских атак, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз пытался улучшить свое тактическое положение. Все вражеские попытки продвинуться вперед подразделениями Сил обороны успешно отбиты. По Дружковке террористы сбросили одну КАБ.
10 из 25 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Сокол.
На Кураховском направлении с начала суток произошло девять боевых столкновений. Восемь отбито, одно еще продолжается.
На Времовском направлении российские захватчики не оставляют попыток потеснить наши подразделения в районе Старомайорского. Пять атак оккупантов украинские воины отбили, одна еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.
С начала суток агрессор упорно пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра. Всего здесь зафиксировано 10 боевых столкновений. Еще один бой продолжается в районе Алешковские Пески.
На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.
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