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Окупанти атакували Костянтинівку: під ударом опинилась адмінбудівля

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Російська армія атакувала адмінбудівлю в Костянтинівці на Донеччині. Під час гасіння пожежі сталася повторна ворожа атака, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Окупанти атакували Костянтинівку: під ударом опинилась адмінбудівля

Армія рф атакувала адмінбудівлю в Костянтинівці, що на Донеччині. Під час ліквідації пожежі окупанти здійснили ще один обстріл, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Під ударом була адмінбудівля. Виникла пожежа покрівлі. Під час гасіння займання у безпосередній близькості розпочався новий ворожий обстріл.

Попри небезпеку рятувальникам вдалося оперативно приборкати вогонь.

Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Окупанти рвуться до межі Донеччини: Сирський відвідав найгарячішу точку фронту27.06.25, 13:38 • 2738 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Костянтинівка
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