Окупанти атакували Костянтинівку: під ударом опинилась адмінбудівля
Київ • УНН
Російська армія атакувала адмінбудівлю в Костянтинівці на Донеччині. Під час гасіння пожежі сталася повторна ворожа атака, але рятувальники оперативно ліквідували вогонь.
Армія рф атакувала адмінбудівлю в Костянтинівці, що на Донеччині. Під час ліквідації пожежі окупанти здійснили ще один обстріл, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Під ударом була адмінбудівля. Виникла пожежа покрівлі. Під час гасіння займання у безпосередній близькості розпочався новий ворожий обстріл.
Попри небезпеку рятувальникам вдалося оперативно приборкати вогонь.
Інформації про загиблих та постраждалих немає.
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