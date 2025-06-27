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Оккупанты атаковали Константиновку: под ударом оказалось админздание

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Российская армия атаковала админздание в Константиновке Донецкой области. Во время тушения пожара произошла повторная вражеская атака, но спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Оккупанты атаковали Константиновку: под ударом оказалось админздание

Российская армия атаковала административное здание в Константиновке Донецкой области. Во время тушения пожара оккупанты совершили еще один обстрел, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Под ударом оказалось административное здание. Возник пожар кровли. Во время тушения возгорания в непосредственной близости начался новый вражеский обстрел.

Несмотря на опасность, спасателям удалось оперативно потушить огонь.

Информации о погибших и пострадавших нет.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Константиновка
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