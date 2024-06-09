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Окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області

Окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

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Окупанти завдали 429 ударів по Запорізькій області, в тому числі по 8 населених пунктах: 181 удар з БПЛА, 13 обстрілів з РСЗВ і 235 інших обстрілів, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.

Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.

235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях29.05.24, 23:19 • 24827 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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