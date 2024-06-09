Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты нанесли 429 ударов по Запорожской области, в том числе по 8 населенным пунктам: 181 удар из БПЛА, 13 обстрелов из РСЗО и 235 других обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.