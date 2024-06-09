Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  189017 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  138306 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  141148 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  127123 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100054 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  78888 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  79480 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114337 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112295 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114022 просмотра

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Оккупанты нанесли 429 ударов по Запорожской области, в том числе по 8 населенным пунктам: 181 удар из БПЛА, 13 обстрелов из РСЗО и 235 других обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

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Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 518 560 человек личного состава и 7869 танков.

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Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

Пополнение российской армии новобранцами не позволяют ей проводить масштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно в ходе ожидаемого летнего наступления.

Война •   •  5481 просмотра
ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

Чешская полиция ввела повышенные меры безопасности в общественных местах в качестве превентивной меры в связи с информацией о возможном теракте, хотя никакой конкретной угрозы обнаружено не было.

Общество •   •  8745 просмотра
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие

В Мексике в баре обрушился балкон, в результате чего 3 человека погибли и 19 получили ранения.

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В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие

Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.

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Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль

9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века

УНН Lite •   •  12131 просмотра
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины

Россия достигла ограниченного прогресса в Украине из-за нехватки оружия для Украины, несмотря на продолжающиеся бомбардировки городов и попытки открыть новые фронты.

Война •   •  12734 просмотра
Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины

Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

Саудовская Аравия отказала в доступе в Мекку более чем 300 000 незарегистрированных паломников перед началом ежегодного хаджа.

Общество •   •  12345 просмотра
Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников

В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы

Взрывы были слышны в Одесской области Украины в ночь на 9 июня 2024 года из-за атаки крылатой ракетой, которая была перехвачена украинскими военно-воздушными силами.

Война •   •  11528 просмотра
В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы