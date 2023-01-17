Окупанти вночі вдарили по Очакову, є жертва

Цитата

"Учора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - повідомив Кім.

Деталі

Як уточнив у Telegram начальник ГУНП в області Сергій Шайхет, "черговий раз обстріляли місто Очаків". "Знову по цивільних об’єктах, на жаль, є один загиблий", - вказав він.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав голова ОВА.

Доповнення

15 січня ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді в області.