Окупанти вночі вдарили по Очакову, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти у ніч на 17 січня обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині, відомо про загиблу людину. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Учора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійські удари по населенному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула. Пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки", - повідомив Кім.
Деталі
Як уточнив у Telegram начальник ГУНП в області Сергій Шайхет, "черговий раз обстріляли місто Очаків". "Знову по цивільних об’єктах, на жаль, є один загиблий", - вказав він.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав голова ОВА.
Доповнення
15 січня ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді в області.