Оккупанты ночью ударили по Очакову, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты в ночь на 17 января обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области, известно о погибшем человеке. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб. Поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома", - сообщил Ким.
Детали
Как уточнил в Telegram начальник ГУНП в области Сергей Шайхет, "в очередной раз обстреляли город Очаков". "Снова по гражданским объектам, к сожалению, есть один погибший", - указал он.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил глава ОВА.
Дополнение
15 января враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде в области.