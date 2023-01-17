Оккупанты ночью ударили по Очакову, есть жертва

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"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб. Поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома", - сообщил Ким.

Детали

Как уточнил в Telegram начальник ГУНП в области Сергей Шайхет, "в очередной раз обстреляли город Очаков". "Снова по гражданским объектам, к сожалению, есть один погибший", - указал он.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил глава ОВА.

Дополнение

15 января враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде в области.