Николаевскую область оккупанты обстреляли из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Николаевскую область за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии - по Куцурубской громаде. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 16 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 15 января, в 13:50 враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", - указал Ким.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по словам главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.
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