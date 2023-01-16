Николаевскую область оккупанты обстреляли из артиллерии

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"Вчера, 15 января, в 13:50 враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет", - указал Ким.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по словам главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российские захватчики ночью обстреляли Запорожье.