Миколаївщину окупанти обстріляли з артилерії

Цитата

"Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - вказав Кім.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, зі слів голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя.