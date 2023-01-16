Миколаївщину окупанти обстріляли з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Миколаївщину минулої доби російські окупанти обстріляли з артилерії - по Куцурубській громаді. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - вказав Кім.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, зі слів голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
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