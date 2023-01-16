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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Миколаївщину окупанти обстріляли з артилерії

Київ • УНН

 • 321658 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Миколаївщину минулої доби російські окупанти обстріляли з артилерії - по Куцурубській громаді. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.

Миколаївщину окупанти обстріляли з артилерії

Цитата

"Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає", - вказав Кім.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, зі слів голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя.

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