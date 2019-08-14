Окружний адмінсуд поновив Миколу Голомшу на посаді заступника Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд поновив на посаді заступника Генерального прокурора Миколу Голомшу, пише УНН з посиланням на прес-службу ОАСК.
Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши адміністративну справу за позовом Миколи Голомши до Генеральної прокуратури, ухвалив — визнати протиправним та скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити Миколу Голомшу на посаді.
“На думку суду, при проведенні люстрації, а позивач був звільнений у зв’язку з ухваленням Закону України „Про очищення влади“, має бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку. Водночас, відповідачем — Генеральною прокуратурою України не було надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини. Суд вважає, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту зайняття ним посади, що не визнавалося правопорушенням на час її зайняття позивачем”, — вказано у повідомленні.
У суді також додали, що: “враховуючи те, що займана Миколою Голомшею посада у ГПУ не була політичною посадою, не доведено і правомірності застосування до позивача процедур, передбачених відповідним Законом, що у свою чергу зумовлює висновок про недоведеність правомірності прийняття оскаржуваного рішення з підстав, у ньому зазначених, що є достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення”.
Нагадаємо, розгляд даної справи тривав з листопада 2014 року і пов’язаний, зокрема, з загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.
Варто також додати, що вілтку минулого року стало відомо, що звільнений з посади заступника Генерального прокурора України Микола Голомша буде намагатися через Окружний адміністративний суд поновитися на посаді.