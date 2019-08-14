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Окружной админсуд восстановил Николая Голомшу в должности заместителя генпрокурора

Окружной админсуд восстановил Николая Голомшу в должности заместителя генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 10791 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Окружной административный суд восстановил в должности заместителя Генерального прокурора Николая Голомшу, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши в Генпрокуратуру, постановил — признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его освобождении от должности первого заместителя Генерального прокурора Украины и принял восстановить Николая Голомшу в должности.

“По мнению суда, при проведении люстрации, а истец был уволен в связи с принятием Закона Украины „Об очистке власти“, должен быть соблюден индивидуальный характер такой ответственности, то есть вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае. В то же время, ответчиком — Генеральной прокуратурой Украины не было представлено доказательств принадлежности истца в круг лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия направленные на узурпацию власти Президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека. Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, что не признавалось правонарушением в момент его занятия истцом”, — указано в сообщении.

В суде также добавили, что: “учитывая, что занимаемая Николаем Голомшей должность в ГПУ не была политической должности, не доказана и правомерность применения к истцу процедур, предусмотренных соответствующим законом, что в свою очередь обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении”.

Напомним, рассмотрение данного дела длилось с ноября 2014 года и связан, в частности, общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Стоит также добавить, что вилтку прошлого года стало известно, что освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Украины Николай Голомша будет пытаться через Окружной административный суд восстановиться в должности.

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