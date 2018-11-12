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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар

Київ • УНН

 • 8209 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 листопада встановлені на такому рівні:

27.891641 грн за долар;

31.645856 грн за євро;

0.417230 грн за російський рубль;

36.352401 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 11 листопада курс усіх валют знизився.

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