Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 12 листопада встановлені на такому рівні:
27.891641 грн за долар;
31.645856 грн за євро;
0.417230 грн за російський рубль;
36.352401 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 листопада курс усіх валют знизився.