Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,01 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 6 серпня встановлені на такому рівні:
27.092701 грн за долар;
31.395022 грн за євро;
0.426960 грн за російський рубль;
35.255499 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 5 серпня курс усіх валют (окрім рубля - його курс зменшився), зріс.