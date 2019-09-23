Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,43 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На 23 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,43 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 вересня встановлені на такому рівні:
24.432618 грн за долар;
26.949178 грн за євро;
0.382660 грн за російський рубль;
30.544234 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 вересня курс усіх зазначених валют знизився.