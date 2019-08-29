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Одразу дві партії відкликали своїх представників з парламентського комітету свободи слова

Одразу дві партії відкликали своїх представників з парламентського комітету свободи слова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Партія “Європейська солідарність” та ВО “Батьківщина” відкликали свої представників з парламентського комітету з питань свободи слова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії “Опозиційна платформа — За життя” та чотири від “Слуги народу”.

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

Представник “ЄС” Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Партії "ЄС" і "Голос" виступили проти очолення Шуфричем комітету з питань свободи слова

Нагадаємо, 27 серпня на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з питань свободи слова. Пропозиція передбачала, що Нестор Шуфрич, нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” очолить цей комітет.

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