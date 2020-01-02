Один із лідерів Суперліги покинув стан клубу-учасника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. БК "Запоріжжя" припинив співпрацю з американським важким форвардом Дейонте Симмонсом. Про це інформує пресслужба клубу на своїй офіційній сторінці в Facebook, передає УНН.
За згодою сторін запорізький клуб припинив співпрацю з американським важким форвардом. У цьому сезоні в 15 матчах української Суперліги Сіммонс набирав 17,2 очок та 6,9 підбирань (РЕ 17,3) в середньому за 27 хвилин ігрового часу.
Відзначимо, що "бігмен" був 4-м найкращим скорером чемпіонату та посідав 8 місце за середнім рейтингом ефективності.