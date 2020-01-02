Один из лидеров Суперлиги покинул расположение клуба-участника

По соглашению сторон запорожский клуб прекратил сотрудничество с американским тяжелым форвардом. В этом сезоне в 15 матчах украинской Суперлиги Симмонс набирал 17,2 очков и 6,9 подборов (РЭ 17,3) в среднем за 27 минут игрового времени.

Отметим, что "бигмен" был 4-м лучшим скорером чемпионата и занимал 8 место по среднему рейтингу эффективности.