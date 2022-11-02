Одещина: ППО збила три ворожі ракети Х-59
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські окупанти випустили по Одещині три крилаті ракети Х-59, їх збили, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у середу, 2 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Одещина. "Мінус" три ракети Х-59. Дякуємо ППО!" - написав Братчук.
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Як йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь", ворог спрямував три крилаті ракети Х-59 по Одещині на світанку. "З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Українські захисники збили вже 397 крилатих ракет.