Одесская область: ПВО сбила три вражеские ракеты Х-59

Цитата

"Одесская область. "Минус" три ракеты Х-59. Спасибо ПВО!" - написал Братчук.

Детали

Как указано в официальном сообщении ОК "Юг", враг направил три крылатые ракеты Х-59 по Одесской области на рассвете. "С направления Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", - сказано в сообщении.

Дополнение

Украинские защитники сбили уже 397 крылатых ракет.