Одесская область: ПВО сбила три вражеские ракеты Х-59
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские оккупанты выпустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, их сбили, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в среду, 2 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Одесская область. "Минус" три ракеты Х-59. Спасибо ПВО!" - написал Братчук.
Детали
Как указано в официальном сообщении ОК "Юг", враг направил три крылатые ракеты Х-59 по Одесской области на рассвете. "С направления Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", - сказано в сообщении.
Дополнение
Украинские защитники сбили уже 397 крылатых ракет.