Обстріли рф спричинили знеструмлення у 6 областях, українців закликають економити електрику

Внаслідок ворожих ударів російських військ минулої доби, 28 вересня, були зафіксовані знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях. Українців закликають економно споживати електроенергію у пікові години. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.

Наслідки обстрілів рф

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів без світла опинились побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 438 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також залізниця (порушень в русі потягів не було). Живлення вже відновлено, вказали в Міненерго.

Генерація та споживання

Як наголосили у відомстві, завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу.

Тому українців закликали продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години.

Стан мереж

Західний регіон: з технологічних причин вимикалось обладнання однієї з підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та власні потреби підстанції. Живлення відновлено. Також через грозу вимикалась високовольтна повітряна лінія.

Центральний регіон: внаслідок технологічних порушень вимикалась високовольтна повітряна лінія. Її включено в роботу.

За даними Міненерго, на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів.

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