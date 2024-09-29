Обстрелы рф вызвали обесточивание в 6 областях, украинцев призывают экономить электричество
Киев • УНН
Из-за вражеских ударов 28 сентября зафиксировано обесточивание в 6 областях Украины. Минэнерго призывает экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы, поскольку повреждения затрудняют работу энергосистемы.
Вследствие вражеских ударов российских войск за прошедшие сутки, 28 сентября, были зафиксированы обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.
Последствия обстрелов рф
По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.
В Черниговской области в результате вражеских обстрелов без света оказались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 438 абонентов.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений в движении поездов не было). Питание уже восстановлено, указали в Минэнерго.
Генерация и потребление
Как отметили в ведомстве, благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу.
Поэтому украинцев призвали продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.
Состояние сетей
Западный регион: по технологическим причинам выключалось оборудование одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые потребители и собственные нужды подстанции. Питание восстановлено. Также из-за грозы выключалась высоковольтная воздушная линия.
Центральный регион: в результате технологических нарушений выключалась высоковольтная воздушная линия. Она включена в работу.
По данным Минэнерго, на утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 490 населенных пунктов.
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